مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لعرقلة وصول المصلين إلى الأقصى.

في موضوع آخر، اقتحمت جرافات الاحتلال اليوم، بلدة رافات بمدينة القدس، تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم في المدينة، في إطار اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

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