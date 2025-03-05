وصفه بـ"الوحش".. ترامب يعلن القبض على "شريف الله" واقتياده إلى واشنطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على إرهابي كبير مسؤول عن هجوم مطار كابل في أفغانستان.

واستذكر ترامب في أول كلمة له أمام الكونغرس منذ عودته إلى منصبه، أفراد الخدمة الأمريكية الـ13 الذين قتلوا خلال تفجير انتحاري في مطار كابل، أثناء الانسحاب من أفغانستان في عام 2021.

ووصف ترامب الانسحاب في ظل إدارة جو بايدن بأنه "كارثي وغير كفء"، قائلا: "ربما كانت هذه هي اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ بلادنا".

وأعرب عن سعادته بأن إدارته "قبضت للتو على الإرهابي الرئيسي المسؤول عن تلك الفظائع"، مؤكدا أنه "الآن في طريقه إلى واشنطن لمواجهة سيف العدالة الأمريكية الخاطف".

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالحكومة الباكستانية لمساهمتها في القبض على "هذا الوحش".

