شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: رؤية مصر لإعمار غزة تقدم حلولا لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية عكست موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية لإعمار غزة لا تقتصر فقط على إعادة البناء، بل تشمل تقديم حلول استراتيجية تضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

وأوضح "محسب"، أن مصر منذ بداية الأزمات في غزة، لم تتأخر عن تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، سواء من خلال توجيه المساعدات الإنسانية العاجلة، أو العمل على تحقيق التهدئة بين الأطراف المتصارعة، أو تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية داخل القطاع، منوها عن أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على ضرورة التحرك العربي الجماعي لإعادة إعمار غزة، بحيث لا تظل هذه الجهود فردية أو مؤقتة، بل يجب أن تكون جزءًا من خطة متكاملة تتعاون فيها جميع الدول العربية لضمان توفير حياة كريمة للفلسطينيين، وعدم تركهم رهينة للظروف السياسية والأمنية المتغيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة بناء ما تم تدميره في غزة، من خلال توفير مساكن جديدة وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر تنفيذ مشاريع توفر فرص عمل وتسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل القطاع، فضلا عن تعزيز الاستقرار السياسي عبر مواصلة جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بما يضمن توحيد الصف الفلسطيني وعدم تكرار النزاعات الداخلية التي تؤثر على عملية الإعمار والتنمية.

وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح مصر في حصد توافق عربي وإقليمي ودولية حول رؤيتها لإعمار غزة خطوة مهمة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، مشددا على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية بكل السبل، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته تجاه دعم جهود إعمار غزة وفق رؤية عادلة ومستدامة.