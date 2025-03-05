شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: مصر تتبنى نموذجا تنمويا متكاملا لإعمار قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية، والتي رسمت خريطة طريق واضحة لإعادة إعمار غزة وفق نهج تنموي شامل، لا يقتصر على إعادة بناء ما تهدم فقط، بل يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، موضحا أن الرؤية المصرية تركز على إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في غزة، بما يشمل تحسين شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المنشآت الصحية والتعليمية، إضافة إلى بناء وحدات سكنية حديثة تستوعب الأسر المتضررة.

وأكد"الجندي "، أن مصر لا تنظر إلى الإعمار على أنه مجرد عملية إعادة بناء، بل تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية تضمن حياة أفضل للفلسطينيين على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الشركات المصرية لعبت دورا محوريا في مشاريع الإعمار داخل غزة، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة خلال الفترات الماضية بتمويل وإشراف مصري، ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق نهضة تنموية داخل القطاع، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو العاجلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوافق العربي والدولي حول الرؤية المصرية لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدبلوماسية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية التعاون العربي والإقليمي لضمان نجاح عملية الإعمار، وأن استدامة هذه الجهود يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه من خلال دورها الدبلوماسي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة.

وأكد النائب حازم الجندي، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات مصر، وأن القيادة المصرية ستواصل العمل على دعم الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح رؤية مصر في إعمار غزة، والتي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة ومستدامة للفلسطينيين.