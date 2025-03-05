فيضانات عارمة في جاكرتا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا والمدن القريبة، مما أثر على أكثر من 60 ألف شخص وأدى إلى إغلاق المتاجر والمصانع.

وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إن 1500 شخص على الأقل نزحوا بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت الاثنين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وغمرت المياه مركز تسوق كبير في بيكاسي، إحدى أكثر مدن إندونيسيا اكتظاظاً بالسكان.

وقال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة حتى 11 مارس.

وفي عام 2020، تسببت الفيضانات العارمة في العاصمة في مقتل 60 شخصاً على الأقل.