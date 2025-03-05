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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة "وانججينج" في الهند

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واس - نيودلهي 0 تبليغ

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة "وانججينج" في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة "وانججينج" في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال شرق منطقة "وانججينج" في الهند.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 88.6 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وجود ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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