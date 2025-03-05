شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى خلال دورة الحركة الوطنية: هدفنا اكتشاف مواهب جديدة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد ملعب قطاع الأمن المركزي بالجيزة انطلاق فعاليات دورة كرة القدم الرمضانية التي ينظمها حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة المهندس أسامة الشاهد رئيس الحزب، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.

وشارك في الحدث عدد من نجوم كرة القدم، كان أبرزهم نجم الاهلي والمنتخب القومي الكابتن مجدي عبد الغني، إلى جانب حضور لافت لعدد من رؤساء الشركات الممثلة في البطولة .

وجاءت نتائج المباريات الافتتاحية حافلة بالإثارة، حيث تمكن نادي المصرف المتحد من تحقيق فوز مثير على فريق هيئة البريد بنتيجة 6-4 في مباراة شهدت أداءً قويًا من الجانبين ، وفي مواجهة أخرى، فرض فريق المطاحن سيطرته على مجريات اللقاء ليحقق فوزًا كبيرًا على فريق أكتوبر فارما بنتيجة 6-1 ، بينما اختتم فريق منتخب الشباب اليوم الأول بانتصار مهم على فريق الشرقية للدخان بنتيجة 2-1، في لقاء اتسم بالندية والتكافؤ حتى اللحظات الأخيرة .

تأتي هذه البطولة في إطار جهود حزب الحركة الوطنية المصرية لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز الروح التنافسية بين الفرق المشاركة، وسط تنظيم احترافي يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة كوسيلة للتواصل المجتمعي واكتشاف المواهب الجديدة .

وأعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن سعادته بنجاح انطلاق الدورة الرمضانية، مشيدًا بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المباريات الافتتاحية .

وقال في تصريحاته: سعداء بالإقبال الكبير على البطولة، سواء من الفرق المشاركة أو الجماهير الحاضرة، وهو ما يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف.

وأوضح الشاهد ان المباريات الأولى كانت قوية ومليئة بالإثارة، وشاهدنا أداءً رائعًا من جميع الفرق، مما يبشر بدورة استثنائية ، نؤمن بأن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في بناء العلاقات وتعزيز الانتماء، وهذه البطولة تأتي ضمن جهود الحزب لدعم الشباب والرياضة في مصر ، نتمنى التوفيق لجميع الفرق ونتطلع لمزيد من المنافسات الحماسية في الأيام القادمة .

بينما صرّح الكابتن مجدي عبد الغني، خلال افتتاح الدورة الرمضانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، قائلاً : سعيد جدًا بالمستوى القوي الذي شهدناه في المباريات الافتتاحية، فالبطولة بدأت بحماس كبير، وشاهدنا منافسة قوية بين الفرق، وهو ما يعكس الجدية والروح الرياضية العالية لدى اللاعبين .

وتابع: الأهداف الغزيرة التي شهدتها المباريات الأولى دليل على المهارات المميزة للمشاركين، وأتوقع أن نشهد مواجهات أكثر قوة وإثارة في الجولات القادمة ، هذه الدورة ليست مجرد بطولة كرة قدم، بل هي فرصة لاكتشاف مواهب جديدة ودعم الرياضة كوسيلة للتواصل وبناء العلاقات بين الفرق المختلفة، أتمنى التوفيق لجميع الفرق وأتطلع لرؤية أداء مميز حتى المباراة النهائية .

جانب من الدورة



الدورة الرمضانية



مجدى عبد الغنى