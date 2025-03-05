شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: بيان القمة العربية يعكس الالتزام بمواصلة دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالبيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة، حيث تمحورت المناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجهود العربية والدولية المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أن هذه القمة جاءت في توقيت شديد الأهمية والحساسية، عكس التزام الدول العربية بمواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية .

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة كانت مؤثرة ومهمة للغاية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة,، كما أكد في كلمته على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم أشقائها الفلسطينيين، وأن مسألة إعادة إعمار غزة هي مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأوضح حزب المؤتمر، أن البيان الختامي للقمة أكد على الالتزام العربي الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تضمن البيان دعوة إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لقطاع غزة والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار.

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.