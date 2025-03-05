شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: مصر تقود الأمة العربية للحفاظ على الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن استقبال الدولة المصرية للقمة العربية الطارئة التى دعت لها عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين وموقف مصر الواضح بالرفض القاطع، يؤكد أن الدولة المصرية تقود الأمة العربية للحفاظ على الإقليم وتحاول الضغط بكل الطرق من أجل التصدي لمخطط إعادة تقسيم الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولتها لتوحيد الرؤى العربية على موقف واضح أمام العالم.

وأضاف "هلال" خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365” أنه على المجتمع الدولي أن يضطلع مسؤلياته ويتوحد لرفض الظلم وإقرار السلام العادل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأطروحات المصرية لإنقاذ السلام بخطط إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينين أراضيهم، هو الخيار الأفضل والأوحد الذي سيقبله الشعب الفلسطيني الباسل المدافع عن أرضه ووطنه والشعوب العربية.

يأتي ذلك تزامنا مع استضافة مصر للقمة العربية الطارئة، تكاد تكون الأهم على الإطلاق في تاريخ العمل العربي المشترك، نظرا لتوقيتها الحاسم، وموضوعها بالغ الحساسية، ونتائجها الفاصلة فيما يخص القضية الفلسطينية ومستقبل الإقليم برمته.