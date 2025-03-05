أبرز ماجاء في خطاب الرئيس الأميركي ترامب أمام الكونغرس

ابوظبي - سيف اليزيد - ألقى دونالد ترامب الثلاثاء خطاباً استغرق ساعة و40 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أميركي خلال جلسة مشتركة للكونغرس.

وحطّم خطاب الرئيس الجمهوري الرقم القياسي السابق الذي سجّله الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، وإن "معظم الأميركيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح" وأن"الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه"، مشدداً على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.

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أوكرانيا

أعلن ترامب الثلاثاء أنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنه "مستعدّ" للتفاوض مع روسيا لوقف النزاع الدائر بين موسكو وكييف، وكذلك أيضاً لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع "لقد تلقيتُ رسالة مهمّة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. تقول الرسالة إنّ أوكرانيا مستعدّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم".



قناة بنما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ بلاده باشرت "استعادة" قناة بنما، وذلك إثر إبرام شركة من هونغ كونغ اتفاقاً مبدئياً مع كونسورتيوم أميركي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع إنّه "من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك. نحن نستعيدها".

جرينلاند

جدد دونالد ترامب اهتمام الولايات المتحدة بضم جرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بحكم ذاتي واسع، وذلك خلال خطابه الأول أمام الكونجرس بمجلسيه منذ بداية ولايته الثانية في يناير. ووجه ترامب حديثه إلى سكان جرينلاند، قائلاً: "نحن ندعم بشدة حقكم في تقرير مستقبلكم بأنفسكم. وإذا اخترتم ذلك، نرحب بكم في الولايات المتحدة الأميركية. نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، بل وحتى الأمن الدولي. ونعمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة تحقيق ذلك". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، أدلى ترامب بتصريحات قوية حول السيطرة على جرينلاند، التي تعد أكبر جزيرة في العالم.

وفي رد رسمي على تصريحات ترامب، أكدت حكومة جرينلاند مراراً أنها تسعى نحو الاستقلال المحتمل عن الدنمارك، لكنها لا ترغب في أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحالياً، تتمتع جرينلاند بإدارة ذاتية لشؤونها الداخلية، بينما تتولى كوبنهاجن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية، كما تعتمد الجزيرة بشكل كبير على الدنمارك في الدعم الاقتصادي.

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الرسوم الجمركية

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدّة قد تتسبّب "ببعض الاضطرابات" في اقتصاد الولايات المتّحدة "لكنّنا راضون عن ذلك".



وقال ترامب إنّ "الرسوم الجمركية ستجعل أميركا غنيّة وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيراً".

وأضاف أنّ "الرسوم الجمركية لا تتعلّق فقط بحماية الوظائف الأميركية. بل تتعلق بحماية روح بلادنا".

وحذّر الرئيس الجمهوري من أنّ أولئك الذين لا يصنعون منتجاتهم في الولايات المتحدة سيضطرون إلى دفع رسوم جمركية "ستكون في بعض الحالات كبيرة إلى حدّ ما".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على شركائها التجاريين في الثاني من نيسان تعرفات جمركية مماثلة لتلك المفروضة عليها.

ووعد ترامب بأن تدرّ هذه الرسوم الجمركية عائدات بـ "تريليونات الدولارات"، مؤكدا ًأنها ستخلق كذلك فرص عمل.

إيلون ماسك والفضاء





أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.

وفي أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، قال ترامب مخاطباً ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين "شكراً لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكراً جزيلاً لك، نحن نثّمن ذلك".

وقال ترامب سنغرس العلم الأمريكي في كوكب المريخ.