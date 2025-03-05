شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دراما المتحدة تعكس تطلعات وقضايا المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدور الرائد الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في صناعة الدراما خلال موسم رمضان، مؤكدًا أهمية الرسائل الاجتماعية التي تحملها هذه الأعمال في التوعية والتأثير الإيجابي على المجتمع المصري.

وأوضح مهران، في تصريح خاص لليوم السابع ، أن الشركة المتحدة نجحت في تقديم محتوى درامي متميز يمس قضايا مجتمعية حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، مثل قضايا التعليم، الصحة، الأسرة، والشباب، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفساد.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذه الأعمال الدرامية لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تسهم في تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، وتعمل على زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكاتف من أجل حلها.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن دراما رمضان التي قدمتها الشركة المتحدة استطاعت أن تعكس تطلعات وآمال المواطن المصري، من خلال تناولها لموضوعات ترتبط بالحياة اليومية والعلاقات الأسرية والقيم المجتمعية، مشيدا بتنوع الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا الشباب وتطرح حلولاً مبتكرة لمشاكلهم، مما يسهم في تحفيز النقاش المجتمعي حول هذه القضايا.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أثبتت التزامها بتقديم محتوى يحترم عقول المشاهدين ويعزز الهوية الوطنية المصرية، مؤكدًا أن هذه النوعية من الأعمال تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قائمة على قيم الحوار والتفاهم.

واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه، بالإشادة بدور الشركة المتحدة في دعم الإبداع والموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة، مشددًا على أن استمرار هذا النوع من الإنتاج الفني المتميز سيكون له دور كبير في تعزيز القوة الناعمة لمصر ودورها الثقافي والإعلامي في المنطقة.