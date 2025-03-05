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مصرع شخصين.. عواصف عاتية تضرب مسيسيبي ودمار في أوكلاهوما وتكساس

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أ ب - مسيسيبي 0 تبليغ

مصرع شخصين.. عواصف عاتية تضرب مسيسيبي ودمار في أوكلاهوما وتكساس

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الدمام - شريف احمد - لقي شخصان حتفهما في مسيسيبي جراء عواصف قوية اجتاحت الولاية، بينما تسببت الرياح العاتية في تدمير أسطح مبنى سكني ودار لرعاية المسنين في إحدى البلدات الصغيرة بولاية أوكلاهوما.
كما هددت العواصف المزيد من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مصحوبة بأحوال جوية شديدة التقلب.

عواصف ترابية كثيفة

وضربت العواصف الشديدة مناطق مختلفة، متسببة في عواصف ترابية كثيفة في الجنوب الغربي، وعواصف ثلجية أدت إلى انعدام الرؤية في الغرب الأوسط، بالإضافة إلى إثارة مخاوف من حرائق الغابات في مناطق أخرى من البلاد.
عواصف عاتية تضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية - بي بي سي

وفي إيرفينج بولاية تكساس، ضرب إعصار بلغت سرعته 110 أميال في الساعة (177 كيلومترًا في الساعة)، بينما تعرضت مدينة آدا في أوكلاهوما، التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، إلى إعصار آخر، وفقًا لبيانات أولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.
كما شهدت أبرشية كادو الشمالية في لويزيانا إعصارين بلغت سرعة الرياح فيهما 93 ميلًا في الساعة (150 كيلومترًا في الساعة).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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