شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين.. عواصف عاتية تضرب مسيسيبي ودمار في أوكلاهوما وتكساس والان نبدء بالتفاصيل

عواصف ترابية كثيفة

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان حتفهما في مسيسيبي جراء عواصف قوية اجتاحت الولاية، بينما تسببت الرياح العاتية في تدمير أسطح مبنى سكني ودار لرعاية المسنين في إحدى البلدات الصغيرة بولاية أوكلاهوما.كما هددت العواصف المزيد من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مصحوبة بأحوال جوية شديدة التقلب.وضربت العواصف الشديدة مناطق مختلفة، متسببة في عواصف ترابية كثيفة في الجنوب الغربي، وعواصف ثلجية أدت إلى انعدام الرؤية في الغرب الأوسط، بالإضافة إلى إثارة مخاوف من حرائق الغابات في مناطق أخرى من البلاد.وفي إيرفينج بولاية تكساس، ضرب إعصار بلغت سرعته 110 أميال في الساعة (177 كيلومترًا في الساعة)، بينما تعرضت مدينة آدا في أوكلاهوما، التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، إلى إعصار آخر، وفقًا لبيانات أولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.كما شهدت أبرشية كادو الشمالية في لويزيانا إعصارين بلغت سرعة الرياح فيهما 93 ميلًا في الساعة (150 كيلومترًا في الساعة).