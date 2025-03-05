اخبار العالم

ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات 1/3
  • ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات 2/3
  • ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما حققه خلال الشهر الأول لرئاسته الولايات المتحدة في ولايته الثانية.
وقال في أول خطاب عن حالة الاتحاد منذ عودته للرئاسة: بدأنا أعظم وأنجح عصر في تاريخ أمريكا، والشهر الأول من رئاستنا هو الأكثر نجاحًا، فقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات.
وتابع: أمريكا على وشك العودة إلى ما لم يشهده العالم من قبل، فالزخم الأمريكي قد عاد، والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه.
ووصف ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، وإن "معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

إنهاء الصراع في أوكرانيا

وقال ترامب في خطابه أمام الكونجرس:
- أعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
ترامب في أول خطاب عن حالة الاتحاد منذ عودته للرئاسة - NPR

- الصين تزيد موازنتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7,2%.
- أطلقنا أوسع حملة صارمة لضبط الحدود.
- سنخلق فرص عمل بشكل لم نشهده من قبل.
- سأتخذ إجراء تاريخيا لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية بشكل كبير.
النائب الديمقراطي آل جرين يخرج من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب - وكالات

استهجان المعارضة

وما إن بدأ ترامب إلقاه خطابه، حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعته.
وبعدما قاطع البرلمانيون مرارًا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.
وبالفعل أخرج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل الخطاب.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا