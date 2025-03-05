شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في سنوات والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء الصراع في أوكرانيا

استهجان المعارضة

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما حققه خلال الشهر الأول لرئاسته الولايات المتحدة في ولايته الثانية.وقال في أول خطاب عن حالة الاتحاد منذ عودته للرئاسة: بدأنا أعظم وأنجح عصر في تاريخ أمريكا، والشهر الأول من رئاستنا هو الأكثر نجاحًا، فقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تنجزه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات.وتابع: أمريكا على وشك العودة إلى ما لم يشهده العالم من قبل، فالزخم الأمريكي قد عاد، والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه.ووصف ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، وإن "معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".وقال ترامب في خطابه أمام الكونجرس:- أعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.- الصين تزيد موازنتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7,2%.- أطلقنا أوسع حملة صارمة لضبط الحدود.- سنخلق فرص عمل بشكل لم نشهده من قبل.- سأتخذ إجراء تاريخيا لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية بشكل كبير.وما إن بدأ ترامب إلقاه خطابه، حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعته.وبعدما قاطع البرلمانيون مرارًا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.وبالفعل أخرج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل الخطاب.