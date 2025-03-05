شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البولندي: أمريكا أوقفت المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

موقف صعب لأوروبا

مشادة ترامب وزيلينسكي

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الثلاثاء، أن إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات المخصصة لأوكرانيا دخل حيز التنفيذ بالفعل.وقال توسك في وارسو: "تؤكد التقارير من الحدود من مركزنا في يانوشكا، الإعلانات التي أدلت بها الولايات المتحدة".ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية عن توسك قوله إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإعلان الأمريكي كان "مجرد كلمات جوفاء".وأضاف توسك: "هذا يضع أوروبا وأوكرانيا وبولندا في موقف أشد صعوبة بطبيعة الحال، لكننا يجب أن نواجه هذا الموقف".وأشار إلى أن حكومته سوف تتخذ قرارات في الأيام والأسابيع المقبلة يمكن أن تكون استثنائية وستحتاج دعما كاملًا، لافتًا إلى ضرورة تجنب المحادثات غير المجدية حاليًا.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الاثنين أن الإدارة الأمريكية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا.وجاء إعلان ترامب عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، ما يضع ضغوطًا على زيلينسكي للانخراط في محادثات سلام مع روسيا.