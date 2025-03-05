كتاب عمره 900 عام في أرشيف الفاتيكان يحدد يوم القيامة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: تم العثور على كتاب عمره 900 عام في الأرشيف السري للفاتيكان، يقال إنه يتنبأ على وجه التحديد بعام "يوم القيامة".

هذا هو الاعتقاد المسيحي حول موعد عودة يسوع إلى الأرض لتحديد من سيخلص ومن سيُلعن، وقد قال أحد القديسين أن هذا سيحدث في عام 2027 تحديداً، أي بعد عامين من الآن.

تم اكتشاف الكتاب الذي يحتوي على 112 عبارة قصيرة غامضة في عام 1595 من جانب أرنولد ويون، وهو راهب ادعى أنه وجد كتابات مالاكي في أرشيف الفاتيكان .

"سيحكم بطرس الروماني، وبعد ذلك ستدمر المدينة ذات التلال السبع وسيحكم القاضي الرهيب على الناس... إنها النهاية"، هذا ما جاء في المقطع الأخير من الكتاب.

ويفسر البعض النبوءة على أن بطرس يتولى منصب البابا وسط إصابة فرانسيس بمرض الرئة المزمن، في حين يعتقد آخرون أن مالاكي كان يشير إلى أن فرانسيس سيكون الأخير.

ورغم أن الكتاب تم العثور عليه منذ أكثر من 400 عام، فإن نبوءته عادت إلى الظهور بعد أن عانى البابا فرانسيس، البالغ من العمر 88 عاما، من نوبتين من الأزمات التنفسية الناجمة عن كمية "كبيرة" من تراكم المخاط في رئتيه وتشنجات الشعب الهوائية، وكان في المستشفى لأكثر من اسبوعين.

على الرغم من أن بعض العلماء زعموا أن النص مزور من القرن السادس عشر، إلا أنه يُزعم أنه تمت كتابة نبوءة الباباوات في عام 1139.

إن الادعاءات بأن شخصًا آخر كتب العبارات الـ112 الخاصة بكل بابا مستقبلي تنبع من الطريقة المحددة والدقيقة للغاية التي تم بها وصف كل باباوات العالم حتى عام 1590، وبعد هذه النقطة، تصبح الصياغة أكثر غموضًا وتترك الكثير من الأمور مفتوحة للتفسير. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العبارات الدقيقة بشكل صادم والتي يمكن العثور عليها في العصر الحديث.

وقد أُخذت تنبؤات القديس على محمل الجد في العقود القليلة الماضية.

وكان الكتاب هو موضوع البودكاست Sunday Cool ، حيث أشار المذيع جوش هوبر إلى أن العدد المتزايد من الأزمات في جميع أنحاء العالم يثير اعتقادًا جديدًا في النبوءة المثيرة للجدل.

إن الحرب الحالية في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط، جعلت الكثيرين يخشون أن تكون الحرب العالمية القادمة في المستقبل القريب.

وتشير التقارير إلى أن هذه القوى الكبرى بدأت أيضًا الاستعدادات لاستئناف برامجها للأسلحة النووية، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن "يوم القيامة".

هذا ليس النص القديم الوحيد الذي يزعم أنه يتنبأ بنهاية العالم. يعتقد البعض أن سفر الرؤيا، الذي كتب في أواخر القرن الأول الميلادي، يصور نهاية البشرية ـ وليس الأحداث التوراتية الماضية.

في الواقع، يعتقد البعض أن المقاطع الموجودة في سفر الرؤيا تصف الانفجارات النووية، والطائرات بدون طيار، والطائرات الحربية، وحتى الروبوتات.