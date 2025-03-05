شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تقضي على مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية ما تضمنته الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووصف الخطة بأنها متكاملة، ومن شأنها الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى في سيادته على أرضه، وإقامة دولته المستقلة، ومنع مخطط التهجير القسري.

وأوضح زين الدين، أن الخطة تضمنت التأكيد على ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وبما يساهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" لإدارة شئون غزة، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.

وأشاد بجهود القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن، والتحركات المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، وآخرها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، مطالبا المجتمع الدولي، بدعم الخطة المصرية، والعمل على حشد التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، ودفع عملية السلام في المنطقة.