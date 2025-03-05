الشرع: لن أقول لكم ماذا سأفعل مع إسرائيل (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في رد سريع ومباشر على سؤال "مباغت" يتعلق بالرد السوري الرسمي على اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حضوره القمة العربية في القاهرة الثلاثاء :"لا ينبغي الكشف عن كيفية الرد الرسمي على الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب سوريا، هذا الرد لا يجب علينا أن نطرحه في الإعلام".

ولقي رد الشرع استحساناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع البعض للقول إنه محترف في الظهور الإعلامي.

وقال الشرع في تصريحاته لقناة العربية، إن العدوان الاسرائيلي على سوريا هو استغلال لسقوط النظام السوري السابق، وهذا العدوان الإسرائيلي يتم بناء على نوايا توسعية من الجانب الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيدا عسكريا إسرائيليا يهدف إلى إعادة رسم ملامحها، ليس فقط من منظور الردع الأمني، بل أيضًا من خلال فرض واقع جديد، وفقًا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي شدد على أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى نسخة أخرى من جنوب لبنان.

ويقول محللون إن التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا تنفصل عن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، والتي تتجاوز مسألة حماية الأقليات إلى أهداف جيوسياسية واقتصادية أوسع.