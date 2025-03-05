شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر تواصل جهودها لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن مصر مستمرة في جهودها لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تفاقم الأوضاع في غزة، رغم تعنت الاحتلال ومحاولاته إفشال أي مساعٍ لإنهاء الأزمة، موضحا أن مصر حذرت من البداية من العقاب الجماعي ومن الإبادة الجماعية.

وأوضح عبد العال، أن القاهرة تتحرك دوليًا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية الشعب الفلسطيني من المخططات التي تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورًا، ووقف استخدامها للمساعدات الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي.

ووصف عضو مجلس النواب، قرار حكومة اسرائيل بوقف دخول المساعدات لقطاع غزة بانه جريمة حرب كاملة لا يمكن قبولها أو تبريرها.

ودعا نائب الاسكندرية، القمة العربية الطارئة إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم ضد الإجراءات التعسفية لحكومة نتنياهو، وحشد الدعم الدولي لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، قائلا: فرصة حقيقية لمواجهة اسرائيل وتعزيز المطالب والحقوق العربية.

واختتم النائب الصافي عبد العال بالقول أن، إسرائيل تلعب بالنار، وأنها تغذي العنف والصراع في المنطقة، وأن ما تقوم به من استفزازات بدعم الادارة الأمريكية لن يمر على خير، قائلا: المجتمع الاسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية ترفض جرائم نتنياهو وتدعو لطرده من الحكومة.