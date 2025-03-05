شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ "الشيوخ": كلمة الرئيس بالقمة عكست عمق الإحساس المصري بمعاناة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، والتي جاءت استجابة لنداء الشعب الفلسطيني ودعماً لحقوقه المشروعة.

وثمن مهران، الموقف القوي والواضح للرئيس السيسي الذي أكد فيه رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم.



وأكد عضو صحة الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة عكست عمق الإحساس المصري بمعاناة الشعب الفلسطيني وحرص القيادة المصرية على تحقيق سلام عادل وشامل، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين يعكس موقفًا صلبًا تجاه أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.



وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة، تعكس حرص مصر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار والدمار الناتج عن الاعتداءات المتكررة.



وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن إعادة الإعمار تشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وتوفير السكن والخدمات الأساسية، مما سيسهم في تحسين حياة الفلسطينيين.