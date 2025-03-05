شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روتاري العاشر من رمضان يُكرّم نقيب الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

استضاف نادي روتاري العاشر من رمضان، برئاسة غادة فهمي، النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في ندوة خاصة بعنوان "الإعلام والمجتمع"،

ناقشت الندوة الدور المحوري للإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، والتحديات التي تواجه المهنة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى أهمية المسؤولية الإعلامية في دعم قضايا المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني، كما تطرق الدكتور طارق سعده إلى جهود نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي وضمان التزام الممارسين بالمعايير المهنية والأخلاقية.

وشهدت الندوة حضورًا مميزًا من أعضاء النادي والمهتمين بالشأن الإعلامي، الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة

وأشادوا بالدور الفاعل للنقابة في حماية المهنة ودعم الإعلاميين. كما شهدت الندوة مداخلات ثرية من الحضور، الذين ناقشوا مع نقيب الإعلاميين قضايا عدة، منها أخلاقيات الإعلام في عصر الرقمنة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام، ودور النقابة في مواجهة التجاوزات الإعلامية وضبط الأداء المهني.

وفي ختام الفعالية، كرّم نادي روتاري العاشر من رمضان النائب الدكتور طارق سعده، تقديرًا لجهوده البارزة في تطوير المشهد الإعلامي المصري ودعمه المستمر للمهنة والإعلاميين، حيث عبر عن سعادته بهذا التكريم،مؤكدًا أن الإعلام مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام بالمهنية والحياد، وأن النقابة تبذل جهودًا حثيثة لضمان تقديم محتوى يرتقي بوعي الجمهور ويعزز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به الأندية والمؤسسات المجتمعية في خلق حوار مجتمعي بنّاء حول القضايا الحيوية.

من جانبها، تقدمت رئيسة النادي غادة فهمي بالشكر للنائب الدكتور طارق سعده على حضوره وإثرائه للنقاش،

مشيدة بدوره البارز في دعم الإعلام المصري وترسيخ القيم المهنية، مؤكدة أن النادي سيواصل تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي العام وتعزيز الحوار البناء في المجتمع.