شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: القمة العربية تعكس أهمية الخروج بموقف موحد لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة، اليوم تأتي في توقيت بالغ الأهمية في تطورات القضية الفلسطينية، وما تمر به، وخطة إعمار غزة، وتابع قائلاً: القضية الفلسطينية تمر بظروف غير مسبوقة ويتعرض الشعب الفلسطيني لمعاناة كبيرة في ظل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنع تدفق المساعدات الغذائية والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في التي يتعرض لها الفلسطينون، ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار "الكحيلي"، إلى أن القمة العربية تمثل إنعكاساً مهما لضرورة الخروج بموقف عربي موحد، يقف أمام مخططات التهجير القسري، والغطرسة الإسرائيلية، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 والشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتدميره.



وأوضح "الكحيلي" أن الدولة المصرية قامت بجهود بلوماسبة كبيرة حتى نجحت بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول لهدنة في قطاع غزة، وتابع: مصر قيادة وحكومة وشعباً يقفون ضد التهجير القسري للفلطسنين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.



وأشار "الكحيلي" إلى أن مصر تقدم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حجم المعاناة التي يعيشها، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية .