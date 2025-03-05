شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى توزع 800 وجبة إفطار فى مساكن عثمان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت المؤسسة الصديقية، بتوزيع ما يقرب من 800 وجبة إفطار صائم في منطقة مساكن عثمان.

تأتي هذه المبادرة في إطار برنامجها الرمضاني، في ظل العمل المستمر على تنمية وتطوير منطقة مساكن عثمان، وتعد هذه المبادرة جزءًا من سلسلة الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد والأسر في مساكن عثمان.

تستهدف مؤسسات التحالف الوطني من خلال هذه المبادرات لتوفير احتياجات المجتمع المحلي في الشهر الكريم، وتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي.

