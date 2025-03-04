دعم سعودي لمرضى الفشل الكلوي باليمن

أسهمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية، تُبرز حجم الجهود المبذولة للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين، ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

ويعد مركز غسل الكلى في مستشفى الغيضة بمحافظة المهرة واحدًا من المراكز الطبية التخصصية التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهزها بالكامل، لخدمة مرضى الكلى في محافظة المهرة وما جاورها، للتقليل من أعباء السفر على المرضى للعلاج خارج المحافظة.

22 ألف جلسة غسل

أجرى المركز عبر كوادر طبية مؤهلة أكثر من 22 ألف جلسة غسل كلوي، أسهمت في التخفيف من معاناة المرضى، ومساعدتهم في استعادة نمط حياتهم الطبيعي، وذلك ضمن إسهامات المركز الفاعلة في توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، وتسهيل الوصول إليها ورفع جودتها.

وقدّم المركز ما يزيد على 97 ألف خدمة طبية تخصصية لمرضى الفشل الكلوي، تشمل إلى جانب جلسات غسل الكلى الفحوص والاستشارات الطبية والتحاليل. كما يقدم المركز خدمات مجتمعية تتضمن التوعية الطبية بأمراض الكلى وطرق تفاديها.

80 جهازا

يعد مشروع إنشاء وتجهيز مركز غسل الكلى، الذي يحتوي على أكثر من 80 جهازًا ومعدة طبية تساعد الكوادر الطبية على أداء مهامها، مثالًا على تكامل الدعم السعودي التنموي والإنساني، حيث تم بناؤه وتجهيزه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشغيله.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم عشرات المشاريع والمبادرات التنموية، لدعم القطاع الصحي في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، ورفع قدرات الكوادر الطبية، وذلك ضمن 264 مشروعًا ومبادرة قدمها في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.