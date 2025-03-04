شكرا لقرائتكم خبر عن عضو عليا الوعى: القمة العربية رسالة حاسمة برفض التهجير.. ومصر درع العروبة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الكاتب الصحفى حازم الملاح، عضو الهيئة العليا بحزب الوعى ورئيس لجنة الصحافة والاتصال، بالقمة العربية الطارئة التى استضافتها مصر اليوم، مؤكدًا أنها جاءت فى توقيت بالغ الأهمية لتوحيد الموقف العربى تجاه الأزمة فى غزة، ورفض أى محاولات لفرض واقع جديد على الأرض يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وقال الملاح فى تصريح خاص لليوم السابع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تثبت مجددًا أنها درع العروبة وسند القضية الفلسطينية، فقد حملت القمة رسالة واضحة بأن الأمة العربية لن تسمح بأى سيناريو لتغيير التركيبة السكانية لغزة، وأن التهجير ليس حل ولن يكون مقبول بأى شكل من الأشكال.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة جاءت قوية ومباشرة، عكست موقفًا حاسمًا فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين والتكنوقراط لإدارة غزة بشكل مؤقت يُعد خطوة مهمة للحفاظ على وحدة الصف الفلسطينى، ويمثل حل عملى لإنهاء حالة الفراغ الإدارى فى القطاع، تمهيد لعودة السلطة الفلسطينية.

وشدد الملاح على أن مصر لم تكتفِ بالدور السياسى والدبلوماسى فقط، بل قادت جهود إنسانية هائلة لدعم الشعب الفلسطينى، وسعت منذ اليوم الأول للحرب على غزة إلى وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأطراف الدولية.

واختتم تصريحه قائلًا: القمة العربية بقيادة مصر ليست مجرد اجتماع طارئ، بل موقف تاريخى يؤكد أن الأمن القومى العربى لا يتجزأ، وأن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب أولويات الأمة العربية مهما كانت التحديات.