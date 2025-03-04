شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جسدت موقف مصر الثابت بدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بالكلمة التاريخية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، مؤكداً أنها عكست بوضوح عمق الإحساس المصري بمعاناة الشعب الفلسطيني، والتزام الدولة المصرية الثابت بدعم حقوقه المشروعة.

وأكد أبو النصر أن موقف الرئيس السيسي الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين يعبر عن رؤية مصرية راسخة تستند إلى مبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيراً إلى أن مصر لطالما كانت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وستظل تعمل على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، لا تكتفي بالمواقف السياسية والدبلوماسية، بل تترجم التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني من خلال مبادرات ملموسة، أبرزها جهود إعادة إعمار غزة، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات الأساسية، بما يضمن حياة كريمة للأشقاء الفلسطينيين رغم التحديات الراهنة.

واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها الإقليمية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين، والعمل على إنهاء معاناتهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ووقف أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.