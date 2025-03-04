شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: خطة إعمار غزة تحمل قيم العروبة والحرية والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر منذ القدم تعد منارة الحضارة والكرامة العربية، وعماداً للتضامن العربي في مواجهة التحديات، وفي ظل الظروف الحالية، يواصل الشعب المصري العريق مسيرته الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رافعا لواء الحق والعدالة، كما يعكس التزام مصر الراسخ و تضامنها مع الشعب الفلسطيني الأبي، واستمرارها في العمل على إعادة إعمار غزة، بما يتماشى مع رؤيتها الثاقبة لبناء مستقبل يعمه الأمن والاستقرار، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الطارئة.

وأضاف الجاحر في تصريحات صحفية، إن رؤية مصر لإعمار غزة ليست مجرد خطة اقتصادية أو استراتيجية سياسية، بل هي رسالة سامية تحمل قيم العروبة و الحرية والكرامة، ومن هذا المنطلق، تؤكد القيادة المصرية على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والوسائل لإعادة بناء غزة، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في التنمية والتقدم، كما إن العمل على إعمار غزة يعد واجباً وطنياً ينبع من مشاعر الولاء العربي والقومي، وهو تجسيد عملي لعزم مصر الراسخ في مواجهة كل محاولات التجزئة والتدخل الخارجي.

كما دعا اللواء يونس الجاحر، كافة أبناء الوطن العربي إلى توحيد الصفوف، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إن التضامن العربي يشكل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ويتجلى ذلك في دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، والتي تعد رمزاً للمقاومة والحرية.

وأوضح الجاحر، أن مصر لن تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية حتى ينال الحق نصيبه المشروع، وسيظل الوطن العربي والقيادة المصرية منارة للأمل والعزة في مواجهة كل التحديات.

وفي ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، يؤكد الجاحر ضرورة تجديد العهد العربي الأصيل بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، و ذلك من منطلق رؤية مصر الثابتة التي تؤمن بأن الوحدة العربية هي الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار.