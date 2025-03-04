شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية "خارطة طريق" لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة اليوم بأنها "كلمة تاريخية"، مشيرًا إلى أنها حملت العديد من الرسائل الاستراتيجية القوية التي تعكس رؤية مصر الثاقبة والتزامها الراسخ بحقوق الشعوب العربية.

وأكد القبطان محمود جبر في تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الكلمة حملت دلالات عميقة، من أبرزها التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس التزام مصر بحماية حقوق الفلسطينيين وصمودهم على أرضهم.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر: "الرئيس السيسي أرسل رسالة قوية للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية، وأن أي سلام حقيقي يجب أن يحفظ حقوق الفلسطينيين في عاصمتهم التاريخية، القدس".

وأوضح القبطان محمود جبر، أن دعوة الرئيس السيسي إلى دعم صندوق إعادة إعمار غزة والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستعقده القاهرة، تؤكد أن مصر ستكون في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود.



وأضاف: "مصر ستظل حصن الأمة العربية وحامية قضاياها العادلة، وسنعمل بكل قوة لضمان إعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه".

كما أشاد القبطان محمود جبر بالرؤية الحكيمة للرئيس السيسي، التي تعكس عمق الإستراتيجية المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس كانت بمثابة رسالة أمل للشعب الفلسطيني ودعوة للعالم لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، ستظل في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل إصرار لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة