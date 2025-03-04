شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع النواب": العرب قوة لا يستهان بها ومصر ركيزة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإنقاذ السلام في الشرق الأوسط والتصدى لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى جهود الإعمار، مشددا على أن الدور الذى تلعبه الدولة المصرية حاليا يؤكد أن مصر ركيزة الاستقرار ورمانة الميزان، مؤكدا أن جهود مصر هي الفرصة الأخيرة إذا أراد الجميع استقرار وأمان وتنمية في الشرق الأوسط.

وأضاف "المصري" خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365” أن أعمال القمة العربية الطارئة والخروج بمشروع عربي واقعي يواجه المشروعات الإقليمية الأخرى، مؤكدا أن العرب قوة لا يستهان بها ولا يستطيع كان من كان أن يفرض عليهم أو يملي عليهم متي توحدوا، وان مانراه اليوم من اصطفاف عربي حول رفض التهجير الفلسطينين، يظهر المعدن العربي الاصيل، ورسالة للعالم بأن العرب يجمعهم روابط الدم واللغة والدين، ولن تفرقهم اي محاولات خارجيه هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

يأتى ذلك تزامنا مع انعقاد القمة العربية الطارئة، تكاد تكون الأهم على الإطلاق في تاريخ العمل العربي المشترك، نظرا لتوقيتها الحاسم، وموضوعها بالغ الحساسية، ونتائجها الفاصلة فيما يخص القضية الفلسطينية ومستقبل الإقليم برمته.