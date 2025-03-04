وناقش الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب السلوفاكي سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، ومستشارة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دوسانا سكوهروفا، والمدير العامّ لقسم سياسات الدفاع بوزارة الدفاع روبرت بيسترو، والمدير العامّ لقسم التحديث بوزارة الدفاع مارتن شاتلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.