وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات

بحث وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، روبرت كاليناك، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي.

وناقش الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب السلوفاكي سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، ومستشارة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع دوسانا سكوهروفا، والمدير العامّ لقسم سياسات الدفاع بوزارة الدفاع روبرت بيسترو، والمدير العامّ لقسم التحديث بوزارة الدفاع مارتن شاتلوس.