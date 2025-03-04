تنفيذ برنامجي تفطير الصائمين وتوزيع التمور في الغابون والمجر

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين في الكاميرون، حفلًا رسميًا بمناسبة تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لهذا العام بجمهورية الجابون بمقر دار السكن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون، فراج بن نادر، وأمين عام الحكومة الجابونية، عبدالرزاق جي كامبو غو، والمدير التنفيذي للمركز الإسلامي الأعلى في الجابون، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، حيث يبلغ عدد أطنان التمور المخصصة لجمهورية الجابون 5 أطنان، فيما يبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين 30 ألف مستفيد.

ونوه السفير فراج بن نادر، بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف والتنفيذ على هذين البرنامجين.

فيما قدم أمين الحكومة الجابونية الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذين البرنامجين، وجهود المملكة لخدمة المسلمين في جمهورية الغابون.

هدية التمور

كما سلمت الوزارة في مقر سفارة المملكة بجمهورية المجر هدية برنامج خادم الحرمين الشريفين من التمور، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المجر، ماجد العبدان، ورئيس هيئة مسلمي المجر سلطان شولك، ومساعد رئيس هيئة مسلمي المجر، الدكتور عبدالغني السبئي، وإمام جامع بودابست، فراس محمد، وعدد من منسوبي السفارة، حيث تبلغ عدد أطنان التمور طنين يستفيد منها قرابة 4000 مستفيد.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ستنفذ خلال شهر رمضان هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة، والذي يأتي اتساقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم، وتعميق الصلات ورابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

مأدبة إفطار

وفي كرواتيا، نظمت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية في سراييفو، يوم أمس، مائدة إفطار صائم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بالمركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، بحضور الأمين العام للمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، الدكتور خالد ياسين.

ويستمر برنامج تفطير الصائمين في جمهورية كرواتيا طيلة أيام شهر رمضان لمشاركة مسلمي كرواتيا فرحة الإفطار، الذي يستفيد منه 8000 آلاف مستفيد من جميع شرائح المجتمع.

وقدّم المستفيدون الشكر والتقدير لقيادة المملكة على مواقفها المشرفة والمستمرة تجاه المسلمين بجمهورية كرواتيا، سائلين الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة وشعبها على ما يقدمونه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأعربوا عن شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على دعمها وتعاونها مع المشيخة الإسلامية، في تنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في مساعدة مسلمي كرواتيا خلال شهر رمضان.

يذكر أن الوزارة نفذت برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور بكرواتيا وتبلغ كميتها 5 أطنان، وهدية المصحف الشريف التي تبلغ 3000 نسخة من المصاحف الشريفة، ويستفيد من هذه البرامج حوالي 23000 مستفيد.