شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرجت الولايات المتحدة، حركة أنصار الله (الحوثيين) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان اليوم: إن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي في اليمن، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1882462822099017754?ref_src=twsrc%5Etfw