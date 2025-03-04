شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب": خطة مصر لإعادة إعمار غزة خارطة طريق لإنهاء معاناة الفلسطيين والان مع تفاصيل الخبر

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين بالمصارف الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بإنها بمثابة خارطة طريق لدعم القضية الفلسطينية وانهاء معاناة الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة ألدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطينى وحل الدولتين.

وأشادت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم بجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية وحرص مصر على عقد هذه القمة العربية الطارئة التاريخية ليكون هناك موقف عربى موحد لدعم القضية الفلسطينية مؤكدة أهمية الخطة المصرية لتشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وتوفير سكن مؤقت للنازحين فى غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع فى 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد.



كما أشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد الخطة المصرية على أن لجنة إدارة غزة يجرى تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطينى وأن مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها فى القطاع" معلنة اتفاقها التام مع ادانة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية.



وأكدت النائبة سولاف درويش على الأهمية الكبيرة للخطة المصرية التى حثت على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من منطلق إنسانى قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب وأن محاولة نزع الأمل فى إقامة الدولة من الشعب الفلسطينى أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.



وكانت الخطة المصرية قد طالبت بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالى وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.



كما طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنسانى وعملية إعادة الإعمار.



وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجى يُراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه فى تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضى بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.



وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافى المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.



وتطالب الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسى والمالى لدعم الجهود المصرية الأردنية فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولى بالأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.



وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضى الفلسطينية فى سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".



وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة فى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.