شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": مصر تقود معركة العدالة بكلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالقمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر تحت شعار "فلسطين"، وبالدور الكبير للقيادة المصرية فى مواجهة الأزمة الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان له، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة كانت رسالة استراتيجية تعكس الوعي العميق بالتحديات الإقليمية، وتحذيرًا من التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أن مصر لن تقبل بأي مساس بحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

وأضاف الحزب، أن خطاب السيسي أكد التزام مصر الثابت بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها لن تكون جزءًا من أي تسوية تمس هذه الحقوق؛ مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كشرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأثنى الحزب على دعوة ورؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة مع التأكيد على رفض التهجير الفلسطيني، معتبرًا أن إعادة الإعمار يجب أن تهدف لتحسين أوضاع الفلسطينيين دون تفريغ الأرض من سكانها.

كما أكد الحزب على أهمية تنفيذ الرؤية المصرية لتحقيق خارطة شاملة للسلام تضمن الأمن الإقليمي.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن رؤية السيسي في الدفاع عن هوية القدس هو موقف جموع المصريين، مؤكدًا أنها ليست مجرد مدينة بل رمز للمقدسات والعدالة، وأي مساس بها تهديد للأمة كلها.