شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية خاطبت ضمير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالقمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جميع التوصيات جاءت انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت على وحدة الصف العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعودة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير وقتل القضية بشكل جماعي وقاطع أمام العالم أجمع، مخاطبًا ضمير الشعوب لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت على موقف مصر الثابت تجاه القضية، وسعيها منذ اليوم الأول إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه القمة تضع المجتمع الدولي في حرج أمام صمتهم تجاه الانتهاكات التي تحدث في غزة، خاصة وأن الأمر لم يعد دولة رافضة ولكنها أمة عربية توحدت على رآي واحد رافض للقتل والتهجير والتجويع للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد مهني، أن كلمة السيد الرئيس السيسي شملت أيضا رسائل عدة للعالم حول أزمة القضية الفلسطينية، مبرزا دور مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط المستمر من أجل إنهاء الحرب في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم تعنت إسرائيل في منعها من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني.

وأضاف مهني، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت على موقف مصر الثابت تجاه القضية، وسعيها منذ اليوم الأول إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه القمة تضع المجتمع الدولي في حرج أمام صمتهم تجاه الانتهاكات التي تحدث في غزة، خاصة وأن الأمر لم يعد دولة رافضة ولكنها أمة عربية توحدت على رآي واحد رافض للقتل والتهجير والتجويع للشعب الفلسطيني.