أمريكا تدرج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

العرب يتبنون خطة إعمار غزة ويرفضون التهجير أقرت القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات... القاهرة: القاهرة: دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة.. لا تتبدل ولا تقبل المساومة تواصل السعودية مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتتخذ مواقف ثابتة وراسخة في مختلف المحافل الدولية للدفاع عنها، وتأكيد حق الشعب... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ القمة العربية: السيسي يطرح خطة مصر بشأن مستقبل غزة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن الخطة التي وضعتها حكومته بشأن قطاع غزة، تضمن... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وصل صاحب السمو... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة غادر الرياض اليوم، فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والوفد المرافق له.وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي،... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 04 رمضان 1446 هـ 04 رمضان 1446 هـ

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