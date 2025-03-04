السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض الاستيطان والسعي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف في كلمة خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن المملكة مع حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إيجاد ضمانات دولية تثبت وقف النار في غزة.

كما أوضح أن إعمار غزة يجب أن يتم ببقاء أهلها فيها، رافضا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال إن المملكة نقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.