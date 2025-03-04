شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان يناقشان الأوضاع الإقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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