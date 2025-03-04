وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان يناقشان الأوضاع الإقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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