شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الريادة برئاسة كمال حسنين بخطة مصر الشاملة لإعادة إعمار غزة التي عرضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية، والتي تعكس موقف مصر الراسخ في دعم الحقوق الفلسطينية، واستمرارها في لعب دورها الريادي كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، دعمه الكامل للجهود المصرية في خطة دعم الأعمار التي عرضها الرئيس السيسي خلال القمة العربية وأنها ليست فقط استجابة إنسانية للأوضاع المأساوية في غزة، ولكنها أيضاً خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار في المنطقة، وتوفر بيئة أكثر أماناً للفلسطينيين.

ومن جهته، أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة بكلمة رؤساء وملوك الدول العربية خلال القمة والتي أكدوا فيها رفضهم التام لتهجير أبناء غزة من أرضهم وأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح "حسنين" أن مصر لطالما كانت السند الرئيسي للشعب الفلسطيني، حيث لم تتوانَ عن تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني في كل الأوقات، وهو ما ظهر جلياً في جهودها المتواصلة لوقف التصعيد، وإرسال المساعدات الإغاثية، والعمل على التوصل إلى حلول تضمن إنهاء معاناة الفلسطينيين.

وأشار رئيس حزب الريادة أن التكاتف والتعاون العربى المشترك لإعادة إعمار غزة حول الرؤية التي عرضتها مصر مطلوب في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل سريع وفعال.

واختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلا: أن الحزب يدعم كافة الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.