شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: قمة القاهرة حدث استثنائى يعكس وحدة العرب فى وجه العواصف والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وجهوده التاريخية نحو دعم وإعمار غزة، مؤكدة أن الدور المصرى الذى لا يقتصر على الدبلوماسية التقليدية، بل يتعداها إلى بناء تحالفاتٍ استراتيجية تعكس رؤيةً شاملة للأمن القومى العربى، فمصر، برفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى، لم تكن تدافع عن قضيةٍ عابرة، بل كانت تحمى مبدًا وجوديًا يتعلق بحق الشعوب فى تقرير مصيرها والتمسك بأرضها.

وقالت النائبة إيمان العجوز، فى بيان لها، أن مصر بثقلها التاريخى وحضورها الاستراتيجى، لم تكن مجرد مضيفة للقمة، بل كانت القوة الدافعة التى أعادت تشكيل المشهد السياسى العربى فى لحظةٍ حرجة، بما يعكس قدرة مصر على الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والحزم السياسى، فرفض التهجير، الذى أكدت عليه القمة، والرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مجرد موقفٍ أخلاقى فقط، بل كان إعلانًا واضحًا بأن مصر لن تسمح بتغيير الحقائق على الأرض، أو المساس بحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن هذا الدور ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسارٍ طويل من القيادة العربية التى مارستها القاهرة على مدار عقود، مرورًا بمراحل التحولات الكبرى فى المنطقة، ووصولًا إلى لحظتنا الراهنة، التى تضع المنطقة أمام اختباراتٍ مصيرية.

وأوضحت أن قمة القاهرة كحدثٍ استثنائى تعكس قدرة الدول العربية على توحيد صفوفها فى وجه العواصف، وتأكيد على أن الأمن القومى العربى ليس مجرد مفهومٍ نظرى، بل هو حجر الزاوية فى بناء مستقبلٍ مستقر، ومصر قادت قضايا الأمة العربية المصيرية بحكمةٍ وإصرار، وأعادت ضبط البوصلة العربية نحو القضية الفلسطينية بامتياز.