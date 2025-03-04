شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القومى: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية يؤكد أهمية دور مصر تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الكلمة تعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ويؤكد على أهمية الدور العربي المشترك في إيجاد حل عادل وشامل لها.

وأضاف روفائيل، فى تصريحات صحفية له، أن مصر لها دور محوري في تعزيز وحدة الصف العربي والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار روفائيل، إلى أن موقف مصر ثابت ولم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وكلمة السيد الرئيس السيسي في القمة العربية تؤكد على الموقف المصري تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية التضامن العربي لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واثني روفائيل على أهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون العربي لعقد القمة العربية الطارئة، ودعا إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

ودعا روفائيل المجتمع الدولي والعربي إلى تبني المبادرة المصرية ودعمها لإعادة إعمار غزة، وتهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع، والتى تعمل مصر على تنسيق الجهود العربية والدولية لحشد الدعم المالي والفني، إضافة إلى مواصلة دورها السياسي في دعم القضية الفلسطينية، والدفع نحو تهدئة طويلة الأمد تضمن حياة كريمة للفلسطينيين.