شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير يشيد بكلمة الرئيس السيسي.. ويؤكد: القمة جاءت فى لحظة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر بثقلها التاريخى وحضورها الاستراتيجى، لم تكن مجرد مضيفة للقمة، بل كانت القوة الدافعة التى أعادت تشكيل المشهد السياسى العربى فى لحظةٍ حرجة، مشيدًا بهذا الدور، الذى يعكس قدرة مصر على الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والحزم السياسي.

وأضاف أحمد سمير زكريا، فى بيان له، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون شهادة للتاريخ، بما طرحه من رؤية مصرية خالصة، برفض التهجير ودعم الإعمار، مدعومة بموقف عربى موحد، موضحًا أن القمة إعلانًا واضحًا بأن مصر لن تسمح بتغيير الحقائق على الأرض، أو المساس بحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها.

ولفت أحمد سمير، إلى أن القمة جاءت فى لحظةٍ تاريخية تحمل فى طياتها تحدياتٍ غير مسبوقة، مضيفًا أن مصر لم تكن مجرد مراقب للأحداث، بل تحولت إلى ضامن مؤتمن لاتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى، التى أنجزت ببراعة، مع ضمان تدفق مئات الشاحنات الإغاثية إلى غزة.