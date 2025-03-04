أوكرانيا: حريصون على التعاون مع واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها حريصة على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة، ولا تزال تريد ضمانات أمنية ذات «أهمية وجودية» بالنسبة إليها، على الرغم من اللقاء الذي تم في الأيام الماضية في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينيسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت الحكومة الأوكرانية استعدادها للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة «في أي وقت» يمنحها وصولاً تفضيليا إلى المعادن الأوكرانية والموارد الطبيعية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال في مؤتمر صحافي، إن «أوكرانيا مصممة تماماً على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة».

وأضاف رئيس الوزراء أن واشنطن «شريك مهم، وعلينا المحافظة على ذلك».

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك «بالطبع، لا نتغاضى عن إمكان إجراء مفاوضات مع نظرائنا الأميركيين» بشأن المساعدات العسكرية التي أعلنت واشنطن تعليقها الاثنين.