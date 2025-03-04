ملك البحرين يشيد بجهود السيسي ويدعو لدعم مبادرة مصر بشأن غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الاستثنائية في استضافة وعقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة، كما رحّب بكل من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون.

وأكد ملك البحرين، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، ثقته بأن التمسك بمسار السلام العادل والشامل هو السبيل لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، والقرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ما ستسفر عنه هذه القمة من قرارات داعمة للقضية الفلسطينية.

وشدد على رفضه القاطع لمحاولات التهجير والاستيطان، مشيدًا في الوقت ذاته بالمبادرة المصرية المطروحة خلال القمة بشأن قطاع غزة. ودعا إلى دعم هذه المبادرة لما لها من دور في تعزيز الروابط العربية المشتركة، وحماية الأمن القومي، وتقوية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات بما يحافظ على استقرار المنطقة ويصون مكتسبات التنمية والتقدم.

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