شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات يثمن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عفت السادات رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإشادة بالرؤية الاستراتيجية التي طرحها الرئيس السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، والتي سلطت الضوء على تطورات القضية الفلسطينية والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار السادات إلي أن القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، تؤكد مجددًا على الدور المحوري لمصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعرب النائب عفت السادات عن تقديره للخطوات العملية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تشمل تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه الداخلية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مؤكدا أن هذه الجهود تُعد إطارًا متكاملًا لضمان انتقال سلس وآمن نحو إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع.

كما أشاد السادات بالدور المصري في تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذا التعاون الأمني يعكس عمق العلاقات المصرية الفلسطينية ويؤكد على ثقة الجانب الفلسطيني في الدور المصري كشريك استراتيجي.

وفي سياق متصل، ثمن النائب عفت السادات تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، مشددًا على أن اتفاقيات السلام يجب أن تُبنى على أساس احترام الحدود الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكد أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا النائب عفت السادات المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تُعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مسار السلام العادل والدائم في المنطقة، بما يحفظ حقوق الشعوب ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.