شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: جهود الرئيس السيسي لإعمار غزة خطوة تاريخية لدعم الحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، تأييده الكامل للخطوات التى أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، والتى تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة.

وأكد فيه أن "الرؤية المصرية التى طرحها السيد الرئيس السيسى تُعد دليلًا عمليًا على ريادة مصر الإقليمية فى دعم القضايا العادلة، وخاصة القضية الفلسطينية التى تظل فى صدارة أولويات السياسة المصرية".

وأشاد مطر بتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة غزة، قائلًا: "هذه الخطوة تعكس التزام مصر باحترام إرادة الشعب الفلسطينى وتمكينه من إدارة شؤونه دون تدخلات خارجية، بما يضمن انتقالًا آمنًا نحو إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار". كما أكد أن "تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية من قبل مصر يُعزز الأمن فى القطاع، ويُرسخ الثقة بين الجانبين كشركاء استراتيجيين".

وتطرق تيسير مطر إلى تأكيد السيد الرئيس السيسى على أن السلام يجب أن يُبنى على الحق والعدل، مُشيرًا إلى أن "مصر تضع نصب عينيها تحقيق سلام عادل يستند إلى احترام الحدود الدولية، ويضمن للشعب الفلسطينى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

واختتم مطر كلمته بدعوة المجتمع الدولى إلى "دعم المبادرة المصرية بقيادة السيد الرئيس السيسى، والتى تُعد منصةً حقيقيةً لإنهاء المعاناة الإنسانية فى غزة، وفتح آفاق جديدة للسلام فى المنطقة".