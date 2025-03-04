شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية البشرية بحزب الحرية المصرى تعد ورش عمل لمجابهة شائعات قوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سمر أباظة، رئيس لجنة التنمية البشرية والوعي القومي، بحزب الحرية المصري، إن اللجنة ستشهد نشاطا مكثفا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القضية العامة والمهمة خلال المرحلة المقبلة هي الوعي من أجل مجابهة الشائعات ومحاولات الفتنة والوقيعة وعرقلة مسيرة التنمية من قوى الشر.

وأضافت رئيس اللجنة، أن اللجنة ستعمل على تطوير قدرات الأعضاء بالحزب وتعزيز وعيهم الوطني والسياسي، يأتي ذلك بالتعاون مع بعض الأمانات النوعية بالحزب، مؤكدة أن اللجنة تسعى إلى بناء كوادر حزبية فعالة، وتنمية مهارات الأفراد، وترسيخ القيم الوطنية بما يخدم أهداف الحزب ويحقق التنمية الشاملة في خدمة الوطن.

وتابعت أباظة، أن اللجنة أعدت برنامجا تدريبي يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الحزبية القادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المؤثرة، وكذلك تعزيز الانتماء للحزب والوطن و تقوية العلاقة بين أعضاء الحزب والمجتمع من خلال برامج تعزز الهوية الوطنية، وضرورة تمكين الشباب والمرأة و توفير الفرص للشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في العمل الحزبي والسياسي، وكذلك رفع الكفاءة التنظيمية لأعضاء الحزب.

وشددت على أنها ستعمل أيضا على تطوير مهارات أعضاء الحزب وتنمية وعيهم بالقضايا الوطنية والسياسية، وكذلك بناء صورة إيجابية للحزب وتعزيز دور الحزب في خدمة الوطن والمجتمع من خلال الأنشطة التنموية والتوعوية، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والسياسية لأعضاء الحزب، ورفع الوعي السياسي ونشر ثقافة سياسية واعية بين أعضاء الحزب وأنصاره حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.