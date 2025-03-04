شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفى بداية اللقاء، أعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بالتوفيق للدكتور عاصم الجزار وجميع قيادات حزب الجبهة الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تمنياتها بأن يكون الحزب إضافة قوية ومهمة فى الحياة السياسية والحزبية المصرية ويدعم الحياة البرلمانية فى مصر وتعزيز لدور الأحزاب فى الشارع المصرى.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التى قامت بها الوزارة منذ توليها المسئولية فى العديد من الملفات التى تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، حيث أشاد رئيس حزب الجبهة الوطنية بالنقلة النوعية التى شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق لوزيرة التنمية المحلية لدعم جهود التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الجمهورية.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار لملامح رؤية وأهداف ورسالة الحزب والذى يضم نخبة وطنية من القيادات والشخصيات والكوادر السياسية التى تعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصرى.

واستعرض رئيس حزب الجبهة الوطنية الجهود التى قام بها الحزب مؤخراً لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وأمناء الأمانات المركزية فى مختلف القطاعات التى تهم المواطنين وذلك وفقاً لمعايير محددة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية فى تشكيل الهيكل التنظيمى للحزب.