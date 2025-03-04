كندا تهدد بقطع الكهرباء عن الولايات الأمريكية الحدودية ردا على الرسوم الجمركية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: هدد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد بقطع إمدادات الكهرباء عن عدد من الولايات الأمريكية الحدودية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الكندية.

وقال فورد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا في إذا حاولوا الإضرار بأونتاريو، سأرد بقوة وسأفعل ما بوسعي بما في ذلك قطع الكهرباء عنهم، وسأفعل ذلك وأنا أبتسم".

وأضاف:"كما أدعو جميع المقاطعات الأخرى كيبيك ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية إلى التنسيق والتحرك بشكل مشترك، إن كانوا يريدون الضغط علينا، سنرد عليهم بقوة مضاعفة".

هذا وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت قد وعدت بها ضد كندا والمكسيك.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة بدأت يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين.

وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب مادة الفنتانيل.

وأكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للتهديدات التي تشكلها الدول المجاورة.

من جانبه، أكد ترامب أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ دون استثناءات، مضيفاً أن "لا فرص أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم".

