شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة تواصل جهودها لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، تواصل جمعية رسالة الخيرية جهودها الحثيثة في تقديم الدعم والمساعدة للمستحقين لتلبية احتياجاتهم في مختلف محافظات مصر.



قامت جمعية رسالة بتوزيع 1200 وجبة ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، وذلك في مناطق الصفطاوي بإمبابة، بهبيت العياط، عزبة الوالدة بحلوان، والكنيج بالإسكندرية.بمشاركة 110 متطوع.



وفي إطار برنامج التمكين الاقتصادي، قامت الجمعية بتنفيذ 33 مشروعًا صغيرًا للأسر الأكثر احتياجًا في محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك في مناطق أبو قرقاص، دقاق المسك، ومنشأة الأمراء. شملت المشاريع مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل محلات الدواجن، الأعلاف، ورش النجارة، تجارة الأقمشة، الأدوات الكهربائية، تربية الدواجن، الخردوات، المجمدات، محلات الزيوت، الأدوات المنزلية، ماكينات الخياطة، وأجهزة الكمبيوتر.

استفاد من هذه المشاريع 33 أسرة تضم 162 فردًا.



تأتي هذه الجهود في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.



جهود جمعية رسالة

جهود جمعية رسالة



جهود جمعية رسالة



جهود جمعية رسالة