شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في تقديم الخدمات الصحية والبيطرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم الشامل للمجتمعات المحلية في مختلف محافظات مصر، قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف، بتنظيم قوافل طبية وبيطرية في محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الخدمات الصحية والبيطرية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

فى محافظة المنيا، قامت الهيئة بتنظيم قافلة طبية متخصصة في فحص العيون في قرية كوم الزهير، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لأهالى القرية، وتسهيل حصولهم على خدمات طب العيون.



وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت الهيئة قافلة بيطرية مجانية في قرية العنتبلية بمركز أبو صوير. شملت القافلة خدمات الكشف والفحص والتحصينات والسونار، واستفادت منها 694 أسرة من أهالي القرية.



يُذكر أن هذه القوافل تأتي في إطار سلسلة من المبادرات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي ينفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم الشامل للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء مصر.



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تقديم الخدمات الطبية و البيطرية (3)